Kaybolan Cenazeler İçin Adalet Talebi

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - 6 Şubat depremlerinde Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans'ta kaybettiği kızı ve iki torununun cenazesi bulunamayan Suna Öztürk, "Başlarda bir mezar talebimiz vardı, artık o mezarı da istemiyorum. Adalet istiyorum" dedi.

6 Şubat depremlerinde yıkılan Rönesans Rezidans'ta kızı ve iki torununu kaybettiğini belirten Suna Öztürk, yakınlarının cenazelerine hala ulaşılamadığını belirtti.

Aksaray 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda elinde pankartla açıklama yapan Öztürk, Rönesans Rezidans'ta kaybolanlara ilişkin hukuki sürecin bir an önce başlatılmasını istedi.

Depremde kızı Tuğba Koşar ile torunları Mehmet Akif Koşar ve Mustafa Kemal Koşar'ı kaybettiğini ifade eden Öztürk, yıllardır yakınlarının cenazelerine ulaşmak için mücadele ettiklerini söyledi.

Öztürk, "6 Şubat depreminde Hatay Antakya'daki Rönesans Rezidans enkazında kızım Tuğba Koşar, torunlarım Mehmet Akif Koşar ve Mustafa Kemal Koşar kayboldu. Dört yıl geçmesine rağmen hala cenazeleri bulunmadı. Dört yıldır iddianameler hazırlanmadı, hakimimiz belli değil. Buradan Sayın Akın Gürlek'e seslenmek istiyorum. Sayın Adalet Bakanım, bizlere bir an önce el atın. Cenazelerimiz bulunmadı, bir mezarımız yok. Bir diş, bir kemik parçasına muhtaç durumdayız" dedi.

"ADALET YERİNİ BULSUN"

Artık cenazelerinden ziyade adaletin sağlanmasını istediklerini belirten Öztürk, "Başlarda bir mezar talebimiz vardı, artık o mezarı da istemiyorum. Adalet istiyorum. Yeter artık. Dört yıldır verdiğimiz mücadeleyi görün, sesimizi duyun. Bir an önce iddianamemiz hazırlansın, hakimimiz belli olsun, davalarımızın başlamasını istiyoruz" diye konuştu.

Depremlerde 11 ilde çok sayıda kişinin kaybolduğunu ifade eden Öztürk, hukuki süreçte savcıların değişmesi nedeniyle davaların ilerlemediğini savundu.

Öztürk, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Akın Gürlek… Lütfen, bizler de bu ülkenin evladıyız. Bizler toprağın altına bir oyuncak bebek gömmedik, hayvan leşi de gömmedik. Bizler insanlarımızı kaybettik, evlatlarımızı kaybettik. Artık bu acılı feryadımıza bir son verin. Bir an önce davalarımız başlasın" ifadelerini kullandı.