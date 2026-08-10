Kaybolan Cenazeler İçin Adalet Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaybolan Cenazeler İçin Adalet Talebi

Kaybolan Cenazeler İçin Adalet Talebi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 Şubat depremlerinde kaybettiği aile üyeleri için adalet isteyen Suna Öztürk, hukuki sürecin başlamasını istiyor.

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - 6 Şubat depremlerinde Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans'ta kaybettiği kızı ve iki torununun cenazesi bulunamayan Suna Öztürk, "Başlarda bir mezar talebimiz vardı, artık o mezarı da istemiyorum. Adalet istiyorum" dedi.

6 Şubat depremlerinde yıkılan Rönesans Rezidans'ta kızı ve iki torununu kaybettiğini belirten Suna Öztürk, yakınlarının cenazelerine hala ulaşılamadığını belirtti.

Aksaray 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda elinde pankartla açıklama yapan Öztürk, Rönesans Rezidans'ta kaybolanlara ilişkin hukuki sürecin bir an önce başlatılmasını istedi.

Depremde kızı Tuğba Koşar ile torunları Mehmet Akif Koşar ve Mustafa Kemal Koşar'ı kaybettiğini ifade eden Öztürk, yıllardır yakınlarının cenazelerine ulaşmak için mücadele ettiklerini söyledi.

Öztürk, "6 Şubat depreminde Hatay Antakya'daki Rönesans Rezidans enkazında kızım Tuğba Koşar, torunlarım Mehmet Akif Koşar ve Mustafa Kemal Koşar kayboldu. Dört yıl geçmesine rağmen hala cenazeleri bulunmadı. Dört yıldır iddianameler hazırlanmadı, hakimimiz belli değil. Buradan Sayın Akın Gürlek'e seslenmek istiyorum. Sayın Adalet Bakanım, bizlere bir an önce el atın. Cenazelerimiz bulunmadı, bir mezarımız yok. Bir diş, bir kemik parçasına muhtaç durumdayız" dedi.

"ADALET YERİNİ BULSUN"

Artık cenazelerinden ziyade adaletin sağlanmasını istediklerini belirten Öztürk, "Başlarda bir mezar talebimiz vardı, artık o mezarı da istemiyorum. Adalet istiyorum. Yeter artık. Dört yıldır verdiğimiz mücadeleyi görün, sesimizi duyun. Bir an önce iddianamemiz hazırlansın, hakimimiz belli olsun, davalarımızın başlamasını istiyoruz" diye konuştu.

Depremlerde 11 ilde çok sayıda kişinin kaybolduğunu ifade eden Öztürk, hukuki süreçte savcıların değişmesi nedeniyle davaların ilerlemediğini savundu.

Öztürk, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Akın Gürlek… Lütfen, bizler de bu ülkenin evladıyız. Bizler toprağın altına bir oyuncak bebek gömmedik, hayvan leşi de gömmedik. Bizler insanlarımızı kaybettik, evlatlarımızı kaybettik. Artık bu acılı feryadımıza bir son verin. Bir an önce davalarımız başlasın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaybolan Cenazeler İçin Adalet Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sosyal medyadan hakaretler savuran şahıs gözaltına alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan hakaretler savuran şahıs gözaltına alındı
Irak’ta eski bakan için yakalama kararı çıkarıldı Irak’ta eski bakan için yakalama kararı çıkarıldı
Mekke Paktı İsrail’i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı Mekke Paktı İsrail'i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek

18:33
Yeni Parti’de 21 milletvekili çerçeve yasaya ’hayır’ diyecek
Yeni Parti'de 21 milletvekili çerçeve yasaya 'hayır' diyecek
18:32
Öcalan’ın ailesiyle çektirdiği fotoğraf paylaşıldı
Öcalan'ın ailesiyle çektirdiği fotoğraf paylaşıldı
18:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AB’ye net mesaj: Hepimizin menfaatine olur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye net mesaj: Hepimizin menfaatine olur
17:55
TBMM’de kritik gün: Çerçeve yasa için partilerin tutumu netleşti
TBMM’de kritik gün: Çerçeve yasa için partilerin tutumu netleşti
17:28
Bahçeli’den Özgür Özel’e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız
Bahçeli'den Özgür Özel'e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?
17:10
Etimesgut Belediyesi’nde başkanvekili belli oldu
Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 21:29:03. #7.13#
SON DAKİKA: Kaybolan Cenazeler İçin Adalet Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.