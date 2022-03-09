Kaygan zemin kazaya yol açtı: 2 yaralı - Son Dakika
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Kaygan zemin kazaya yol açtı: 2 yaralı

09.03.2022 08:48

Kaygan zemin kazaya yol açtı: 2 yaralı Ordu'nun Ünye ilçesinde kaygan zeminin yol açtığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaygan zemin kazaya yol açtı: 2 yaralı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde kaygan zeminin yol açtığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gölevi Mahallesi devlet sahil yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinden Ünye şehir merkezine seyir halinde olan Emre A. yönetimindeki 52 AAH 786 plakalı otomobil, Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi karşısında yağışlı havanın etkisi ve kaygan zeminin oluşmasıyla trafik ışıklarında durmakta olan Arzu K.'nin kullandığı 55 AFB 584 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Emre A. ve yanında bulunan Efe A. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaygan zemin kazaya yol açtı: 2 yaralı
Kaygan zemin kazaya yol açtı: 2 yaralı
Kaygan zemin kazaya yol açtı: 2 yaralı
Kaygan zemin kazaya yol açtı: 2 yaralı

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Samsun, Kaza, Ordu, Ünye, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaygan zemin kazaya yol açtı: 2 yaralı - Son Dakika


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