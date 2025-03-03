Kayıp Boğa Dağ Evinin Ahırında Bulundu

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Rize'de kışlık ahırından kaçan boğa yazlığında bulundu

RİZE - Rize'de köydeki ahırından kaçtığı için aranan boğa yazın bağlandığı mezradaki ahırında bulundu.

Olay Çamlıhemşin ilçesine bağlı Dikkaya Köyü'nde meydana geldi. Ahırda duran boğa ipini kopararak bulunduğu yerden kaçtı. Ahırın boş olduğunu fark eden sahibi Hamza Kus boğasını aramak için yola çıktı. Çevreyi didik didik eden Kus, boğasını bulamayınca köylülerden yardım istedi. Yoğun kar yağışına rağmen komşuları ile boğasını arayan Kus bir sonuç bulamadı. Evden uzaklaşarak mezraya kadar kaçan boğa dağ evinde görüldü. Boğayı gören Ömer Gümba hemen Kus'a sevindirici haberi verdi. Boğasının yazın boğasını bağladığı yer olan dağ evindeki ahırına kaçtığını öğrenen Kus hemen boğasının yanına giderek sığındığı ahırdan aldı ve kaçtığı ahıra geri getirdi.