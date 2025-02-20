Kayıp Demans Hastası Aranıyor

Yerel

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de beş gün önce evinden çıktıktan sonra kaybolan 70 yaşındaki demans hastası Aydemir Şatay'tan hala haber alınamıyor.

14 Şubat'ta Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Şatay'ın yakınları, kendisine ulaşamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şatay'ı bulmak için geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Telefon sinyalinin en son alındığı Etiler Mahallesi'nde yoğunlaşan ekipler, bölgede detaylı incelemelerde bulundu.

Şatay'ı bulmak için yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.