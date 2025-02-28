Kayıp Telefon ırmaktan Kurtarıldı - Son Dakika
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Kayıp Telefon ırmaktan Kurtarıldı

Kayıp Telefon ırmaktan Kurtarıldı

Antalya'da genç kızın düşen 42 bin lira değerindeki telefonu, kurtarma ekibi tarafından bulundu.

28.02.2025 10:58
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Antalya'da Manavgat Köprüsü yakınlarında genç kızın ırmağa düşürdüğü telefon, Side Sualtı Arama ve Kurtarma ekibi tarafından sudan çıkarıldı. Çalışır halde bulunan telefonuna yeniden kavuşan genç kız, "Arkadaşlarımla otururken yanımdaki telefonuma ayağım değdi ve telefonum ırmağa düştü. Telefonumun değeri 42 bin lira. Kurtarma ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Manavgat ilçesinde, Aşağı Hisar Mahallesi'nde ırmak kenarındaki iskelede arkadaşlarıyla oturan genç kız, cep telefonunu suya düşürdü. Olayın ardından bölgede bulunan vatandaşların, daha önce yaşanan benzer bir olayda Side Sualtı Arama ve Kurtarma (Side SAK) ekibinin yardımcı olduğunu belirtmesi üzerine genç kız Side SAK ekibini arayarak yardım istedi.

Irmağa düşen telefonu dalgıç çıkardı

Bölgeye gelen su altı kurtarma ekibinden bir dalgıç, telefonun düştüğü noktaya dalış yaparak cihazı sudan çıkardı. Telefonuna kavuşmanın mutluluğunu yaşayan genç kız, "Arkadaşlarımla otururken yanımdaki telefonuma ayağım değdi ve telefonum ırmağa düştü. Kurtarma ekibinden yardım istedik. Geldiler ve telefonumu sağlam bir şekilde bana teslim ettiler. Telefonumun değeri 42 bin lira. Kurtarma ekibine teşekkür ediyorum" dedi. Bu olaydan bir gün önce de bir gencin telefonunun ırmağa düştüğü ve yine Side SAK ekibinin başarılı bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdiği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayıp Telefon ırmaktan Kurtarıldı - Son Dakika

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