Kayıp Ulu Camii Kitabesi Aranıyor - Son Dakika
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Kayıp Ulu Camii Kitabesi Aranıyor

Kayıp Ulu Camii Kitabesi Aranıyor

Gediz'deki Ulu Camii'nin kayıp kitabesi, fethin simgesi ve tarihsel öneme sahip.

30.09.2024 12:25
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Germiyan Beyliği dönemine ait olduğu bilinen ve Gediz'in fethedilmesi sonrası Umur Bey tarafından yaptırılan ilk Ulu Camii'nin kitabesinin kayıp olduğunu iddia edildi.

Gedizli tarihçi Prof. Dr. Ahmet Sağlam, kitabenin Germiyan Beyliği'nin erken dönemine ışık tuttuğunu belirterek, "Bu taş kitabe, Gediz'in fethinin simgesidir. Fethi gerçekleştiren Umur Bey'in ismi ve fetih tarihi bu kitabe üzerinde yer alır. Kütahya ve çevresinin Türk-İslam yurdu olarak kalıcılığını gösteren bu belge, adeta fethin mührü niteliğindedir. Ancak bu önemli taş kitabenin bugün nerede olduğu bilinmemektedir" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Sağlam, kitabenin depoda mezar taşları arasında kaybolmuş olabileceğini belirtiyor. 2024 Temmuz ayında yaptıkları incelemelerde kitabenin bulunması için yetkililerle görüşme yaptıklarını dile getiren Sağlam, "Depo karışık ve dolu bir haldeydi. Kitabeyi bulmak imkansız görünüyor. Ancak depo detaylıca kontrol edilirse, mezar taşları arasında bulunma ihtimali oldukça yüksek" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayıp Ulu Camii Kitabesi Aranıyor - Son Dakika

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