Kayıt Dışı İstihdamın Zararları Anlatıldı - Son Dakika
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Kayıt Dışı İstihdamın Zararları Anlatıldı

Kayıt Dışı İstihdamın Zararları Anlatıldı

SGK Gaziantep İl Müdürü, kayıtlı istihdamın önemini vurguladı ve işverenleri bilgilendirdi.

21.11.2024 10:30
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SGK Gaziantep İl Müdürü Mehmet Uzun, sivil toplum kuruluşları ve işverenleri ziyaret ederek kayıtlı istihdamın faydaları ile kayıt dışı istihdamın zararları hakkında bilgilendirmede bulundu.

SGK Gaziantep İl Müdürü Mehmet Uzun, sivil toplum kuruluşları ve işverenleri ziyaret ederek kayıt dışı istihdamın zararları hakkında bilgilendirmede bulundu. SGK Gaziantep İl Müdürü Uzun, yaptığı ziyaretlerde kişilerin sigortalı olarak çalıştırılmaları anayasal bir hak olmakla birlikte aynı zamanda hem çalışanlar hem de işverenler açısından bir zorunluluk olduğunu yani işverenlerin çalışanlarını sigortasız olarak çalıştırma hakları olmadığı gibi çalışan kişilerin de sigortasız çalışmak veya sigortasız çalışmayı istemek gibi bir hakları söz konusu olmadığını belirtti.

Kayıt dışı çalıştırmanın işverenler açısından zararlarına değinen İl Müdürü Uzun, "İşverenlerin ciddi anlamda idari ve adli yaptırımlarla karşılaşılmasına. Haksız rekabete ve piyasa dengesinin bozulmasına zemin hazırlanmasına. Devlet tarafından sağlanan asgari ücret desteği, teşvikler ile hibe ve kredi avantajlarından faydalanılamamasına, iş yerinde tüm çalışanların sigortalılığı sağlanmadığı için verimliliğin ve motivasyonun azalmasına, ticari hayatta diğer işverenlere karşı güven problemi olacağından, marka oluşturma, kurumsallaşma ve pazarda yer edinme şanslarının ortadan kalkmasına yol açar. Çalışanlar açısından kayıt dışı çalışan işçinin emekli hakkı elde edememesine, çalışamaz yaşa geldiğinde başkalarının yardımına muhtaç olmasına, herhangi bir nedenle sakatlanıp çalışamaz duruma gelindiğinde malullük aylığından yararlanamamasına, hayatlarını kaybetmeleri durumunda geride kalan eş ve çocukların(hak sahiplerinin) ölüm aylığı alamamasına, işsiz kalması durumunda işsizlik sigortasından faydalanılamamasına ve ihbar ve kıdem tazminatından yoksun kalmalarına neden olur. Devlet açısından ise vergi ve prim kaybına ve sosyal güvenlik sisteminde aktüeryal dengenin yani çalışan/emekli dengesinin bozulmasına, primsiz ödemelerin (sosyal yardımların) artmasına, gelir dağılımının bozulmasına ve kaynak dağılımında etkinliğin bozulmasına sebep olacaktır" dedi.

Uzun, kayıt dışılıkla mücadelenin sadece SGK'nın görevi olmaması gerektiğini, başta işverenler olmak üzere sivil toplum kuruluşları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının da SGK'ya yardımcı olması gerektiğini vurguladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Mehmet Uzun, gaziantep, Politika, Ekonomi, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayıt Dışı İstihdamın Zararları Anlatıldı - Son Dakika

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