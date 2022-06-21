Kayıtlı üyelerine et dağıttı - Son Dakika
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Kayıtlı üyelerine et dağıttı

21.06.2022 16:30
Kayıtlı üyelerine et dağıttı

LÖSEV Sivas'ta kayıtlı tüm hasta ailelerine kırmızı et ve et ürüdü dağıtımı yaptı.

LÖSEV Sivas'ta kayıtlı tüm hasta ailelerine kırmızı et ve et ürüdü dağıtımı yaptı.

Vakıf, Kurban Bayramında yapılan vekaleten kurban bağışlarını 81 ilde, yıl boyunca hastalara ve hastaların ihtiyaç sahibi ailelerine dağıtmaya devam ediyor.

Konuyla ilgili olarak vakıftan yapılan açıklamada, "Özelikle sağlıklı beslenme zincirinin en önemli halkalarından biri olan protein, lösemi-kanser tedavilerinde hayati önem taşıyor. Araştırmalar kansere yönelik iyileşmeyi sağlayacak fonksiyonların pek çoğu için proteinin önemini ortaya koyuyor. Öte yandan yetersiz protein alımı; hastalığın iyileşmesini yavaşlatıyor ve enfeksiyonlara karşı vücut direnci azalıyor. Bu yüzden kanser tedavisi gören hastaların, sağlıklı insanlardan daha fazla protein ihtiyacı olduğu biliniyor. Et desteğinden her yıl on binlerce hasta ve ailesi faydalanıyor." Dendi. Öte yandan yapılan açıklamada et yardımında bulunan ailelerin yüzde 87'sinin asgari ücret ve altında gelir düzeyinde olduğuna dikkat çekildi.

LÖSEV tarafından bugün de Sivas'ta ki tüm kayıtlı üye ailelere içerisinde et ve et ürünleri bulunan destek kolilerinin dağıtımı gerçekleştirildi. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayıtlı üyelerine et dağıttı - Son Dakika

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