Kaymakam Acar'dan Gönül Ziyareti - Son Dakika
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Kaymakam Acar'dan Gönül Ziyareti

Kaymakam Acar\'dan Gönül Ziyareti
25.06.2026 14:54
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Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, vatandaşlarla görüşerek ihtiyaçlarını dinledi ve çözüm üreteceğini belirtti.

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, ilçede ikamet eden vatandaşları hanelerinde ziyaret ederek talep ve ihtiyaçlarını yerinde dinledi.

Gerçekleştirilen gönül ziyaretleri kapsamında sağlık sorunları nedeniyle yaşamını zorluklar içerisinde sürdüren Murat Daklalı ile Nikolaos Virçon'un hanelerine misafir olan Kaymakam Osman Acar, vatandaşlarla yakından ilgilenerek devletin her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarının yanında olduğunu ifade etti.

Ziyaretlerde vatandaşların sağlık durumları, yaşam şartları ve ihtiyaçları hakkında bilgi alan Kaymakam Acar, ilgili kurumlara gerekli hassasiyetin gösterilmesi yönünde talimat verdi. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmelerde vatandaşların talep ve beklentileri dinlenirken, devlet-vatandaş bağının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaymakam Osman Acar, sosyal devlet anlayışının gereği olarak dezavantajlı bireyler, yaşlılar, engelliler ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın gönlüne dokunmak, dertleriyle hemhal olmak ve çözüm üretmek en önemli görevlerimiz arasındadır" ifadelerini kullandı.

Ziyaret edilen vatandaşların ise gösterilen ilgi ve yakınlıktan dolayı Kaymakam Osman Acar'a teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaymakam Acar'dan Gönül Ziyareti - Son Dakika

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