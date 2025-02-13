Kaymakam Ali Güldoğan, Şehit Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kaymakam Ali Güldoğan, Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Kaymakam Ali Güldoğan, Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, 1983'te şehit düşen Jandarma Er Mehmet Erişti'nin ailesini ziyaret etti. Sart Mahallesi'nde gerçekleşen ziyarette, Güldoğan, şehidin annesi Zeliha Erişti ve babası Tahsin Erişti ile sohbet ederek devletin şehit yakınlarının her zaman yanında olduğunu vurguladı. Ziyarette İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan ve diğer kurum personeli de eşlik etti.

13.02.2025 10:38
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Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, 1983 yılında Van ili Başkale ilçesinde şehit düşen Jandarma Er Mehmet Erişti'nin ailesini ziyaret etti.

Mahalle ziyaretleri çerçevesinde Sart Mahallesi'ni ziyaret eden Kaymakam Güldoğan, 1983 yılında Van ili Başkale ilçesinde şehit düşen Jandarma Er Mehmet Erişti'nin annesi Zeliha Erişti ve babası Tahsin Erişti'yi ziyaret etti.

Şehidin annesi ve babasıyla yakından ilgilenerek bir süre sohbet eden Kaymakam Güldoğan, devletin tüm imkanları ile her daim şehit yakınlarının yanında olunacağını ifade etti.

Kaymakam Güldoğan'a ziyarette İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan ve ilgili kurum personeli eşlik etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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