Kaymakam Aslan, Kur\'an Kursu Öğrencileri ile Buluştu

Afyonkarahisar Sinanpaşa Kaymakamı Emrah Aslan, Sinanpaşa Müftülüğü tarafından düzenlenen program kapsamında Akören'deki Yaz Kur'an Kursu öğrencileriyle bir araya geldi.

Öğrencilerle sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştiren Kaymakam Aslan, gençlerin dini ve ahlaki gelişimlerine katkı sağlayan bu tür eğitimlerin önemine değindi. Program sonunda, Muharrem ayının bereketini paylaşmak amacıyla öğrencilere aşure ikramında bulunuldu. Ziyaret, hem öğrenciler hem de kurs görevlileri tarafından memnuniyetle karşılandı. - AFYONKARAHİSAR