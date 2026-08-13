Kaymakam Aslantatar köy yollarında incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Kaymakam Aslantatar köy yollarında incelemelerde bulundu

Kaymakam Aslantatar köy yollarında incelemelerde bulundu
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Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, İl Özel İdaresi tarafından Şehitemin, Gecikmez, Belencik ve Hamamlı köylerinde yürütülen beton yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Aslantatar, çalışmaların planlanan program doğrultusunda devam ettiğini ve köy yollarında ulaşım kalitesinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti. İncelemelere İl Genel Meclis Üyeleri ve ilgili birim yetkilileri de katıldı.

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından ilçeye bağlı köylerde yürütülen yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Sarıkamış ilçesine bağlı Şehitemin, Gecikmez, Belencik ve Hamamlı köylerini ziyaret eden Kaymakam Enis Aslantatar, köy yollarında yürütülen çalışmaları İl Genel Meclis Üyeleri ile birlikte yerinde değerlendirdi.

Köy ziyaretleri kapsamında özellikle beton yol yapım çalışmalarını inceleyen Aslantatar, bir bölümü tamamlanan, bir bölümü ise devam eden yol çalışmalarının mevcut durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Sahada yapılan incelemelerde yol çalışmalarının ilerleyişi, tamamlanan bölümler ve devam eden imalatlar değerlendirildi.

"Köy yollarında ulaşım kalitesinin artırılması hedefleniyor"

İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla köy yollarının daha güvenli ve kullanışlı hale getirilmesi, özellikle ulaşımda yaşanan sorunların azaltılması ve vatandaşların daha kaliteli ulaşım hizmetine kavuşması hedefleniyor.

Kaymakam Aslantatar, incelemeler sırasında çalışmaların planlanan program doğrultusunda yürütülmesinin önemine dikkat çekerek, köylerin ihtiyaçlarının sahada tespit edilmesi ve devam eden yatırımların yakından takip edilmesi amacıyla gerçekleştirilen ziyaretlerin önem taşıdığını belirtti.

Şehitemin, Gecikmez, Belencik ve Hamamlı köylerindeki incelemelerin ardından, devam eden beton yol çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte köy yollarındaki ulaşım standardının daha da yükseltilmesi bekleniyor.

Kaymakam Aslantatar'a incelemeleri sırasında İl Genel Meclis Üyeleri ile ilgili kurum ve birim yetkilileri eşlik etti.

Kaynak: İHA

İl Özel İdaresi, Sarıkamış, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaymakam Aslantatar köy yollarında incelemelerde bulundu - Son Dakika

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