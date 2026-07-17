Kaymakam Atam'dan Şen Ailesine Ziyaret - Son Dakika
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Kaymakam Atam'dan Şen Ailesine Ziyaret

Kaymakam Atam\'dan Şen Ailesine Ziyaret
17.07.2026 11:59
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Kaymakam Erkan Atam, Hasanlar köyünde İsmail ve Meliha Şen'i ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Kaymakam Erkan Atam, Hasanlar köyünde yaşayan İsmail Şen ve eşi Meliha Şen'i evlerinde ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi.

77 yaşındaki İsmail Şen ile 75 yaşındaki eşi Meliha Şen'in hanesine konuk olan Kaymakam Atam'a, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kaan Nayman, İlçe Emniyet Amiri Ayhan Istık ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurcan Uçar da eşlik etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Atam, devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu vurgulayarak, Şen ailesinin talep ve önerilerini dinledi.

Ziyaret sonunda misafirperverliklerinden dolayı İsmail Şen ve ailesine teşekkür eden Kaymakam Erkan Atam, aileye sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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