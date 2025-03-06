Kaymakam Ateş, Sultanhisar Devlet Hastanesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kaymakam Ateş, Sultanhisar Devlet Hastanesi'ni Ziyaret Etti

Kaymakam Ateş, Sultanhisar Devlet Hastanesi\'ni Ziyaret Etti

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, hastaneyi ziyaret ederek sağlık hizmetlerini değerlendirdi.

06.03.2025 11:32
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Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, ilçedeki sağlık hizmetlerini yerinde görmek ve değerlendirmek amacıyla Sultanhisar Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

Ziyaret sırasında hastanenin farklı birimlerini gezen Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, hastaların tedavi süreçlerini yakından gözlemleyip, hastane personeliyle de görüşerek onların görüş ve önerilerini dinledi. Kaymakam Ateş, sağlık çalışanlarının işlerini daha verimli bir şekilde yapabilmeleri için gerekli desteği sağlamaya devam edeceklerini belirtti. Ateş, ziyaret sırasında hastane yönetimiyle bir araya gelerek Başhekim Emre Demirel ve Hastane Müdürü M. Salih Aksu'dan hastanenin mevcut durumu ve sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı. Yapılan incelemelerin ardından Kaymakam Ateş, hastane çalışanlarına teşekkür ederek hizmetlerin daha verimli hale getirilmesi için birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaymakam Ateş, Sultanhisar Devlet Hastanesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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