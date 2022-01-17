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Kaymakam Balcı'dan hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

Kaymakam Balcı'dan hayırlı olsun ziyareti

17.01.2022 17:16
Kaymakam Balcı'dan hayırlı olsun ziyareti

Ağrı Diyadin Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Alper Balcı Diyadin Devlet Hastanesi'nde Başhekim olarak göreve başlayan Uzm.Dr. Metin Gürkan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ağrı Diyadin Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Alper Balcı Diyadin Devlet Hastanesi'nde Başhekim olarak göreve başlayan Uzm.Dr. Metin Gürkan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başhekimlik Makamında gerçekleşen ziyarette Başhekim Uzm.Dr. Metin Gürkan ile bir süre sohbet eden Kaymakam Balcı, hayırlı olsun dileklerini iletti. Görevinde başarılar diledi.

Ziyarete Diyadin Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Alper Balcı ve Meclis üyeleri katıldı. - AĞRI

Kaymakam Balcı'dan hayırlı olsun ziyareti

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Alper Balcı, Diyadin, Balcı, Ağrı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakam Balcı'dan hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika


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