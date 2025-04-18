Kaymakam Baycar, Cizre Esnafıyla Buluştu

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Dağkapı Mahallesi esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelip sorun ve taleplerini dinledi.

Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, esnaf ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, ilçenin sorunları ile ilgili esnafın düşüncelerini aldığını belirterek, sorun ve sıkıntıların giderilmesi için vatandaşlar ve ilgili kurumlar arasında iş birliği yaptıklarını söyledi. Cizre'nin gelişmesi ve güzelleşmesi konusunda ellerinden gelen bütün gayreti sarf ettiklerini vurgulayan Kaymakam Baycar, "Esnafın sorunlarıyla yakından ilgileniyoruz. Bu amaçla esnafa sık sık bir araya gelip çalışmalar hakkındaki düşüncelerini öğreniyoruz. Esnaf ziyareti sırasında karşılaştığımız vatandaşların da dertlerini dinleme fırsatı buluyoruz. Sağ olsunlar tüm Cizreliler büyük misafirperverlik örneği sergiliyor" dedi. - ŞIRNAK