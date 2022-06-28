Kaymakam Baycar, selin vurduğu köylerde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Kaymakam Baycar, selin vurduğu köylerde incelemelerde bulundu

28.06.2022 12:47

- Kaymakam Baycar, selin vurduğu köylerde incelemelerde bulundu İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, selde hasar gören köylerde incelemelerde bulundu.

- Kaymakam Baycar, selin vurduğu köylerde incelemelerde bulundu

KASTAMONU - İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, selde hasar gören köylerde incelemelerde bulundu.

Şiddetli yağışın yerini sel sularına bıraktığı birçok sokak ve evin hasar gördüğü Evrenye ve Özlüce köylerinde İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay ve Kastamonu İl Jandarma Komutanı Mücahit Avkıran eşliğinde incelemelrde bulundu. Köylerde hasar gören yerlerin inceleyen Kaymakam Baycar, "Vatandaşların sorunlarını dinledi. Kaymakam Baycar, zararlarının giderilmesi ve yaraların sarılması için devletimizin vatandaşlarımızın her zaman yanında olduğunu belirterek tüm gayretimizi göstereceğiz" dedi.

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Kaynak: İHA

Mustafa Huner Özay, Kastamonu, Jandarma, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaymakam Baycar, selin vurduğu köylerde incelemelerde bulundu - Son Dakika

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