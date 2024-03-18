Altıntaş Kaymakamı Şehit ve Gazi Aileleriyle İftar Yemeğinde Buluştu - Son Dakika
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Altıntaş Kaymakamı Şehit ve Gazi Aileleriyle İftar Yemeğinde Buluştu

Altıntaş Kaymakamı Şehit ve Gazi Aileleriyle İftar Yemeğinde Buluştu

Altıntaş Kaymakamı Hüseyin Bozoğlan, ilçedeki şehit ve gazi aileleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. Kaymakam Bozoğlan, şehitlik ve gazilik kavramlarının değerini vurgulayarak, şehit yakınları ve gazilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının giderilmesi konusunda desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

18.03.2024 22:36  Güncelleme: 22:43
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Altıntaş Kaymakamı Hüseyin Bozoğlan, ilçedeki şehit ve gazi aileleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Belediye Başkanı Arif Teke'nin de katıldığı iftar yemeğinde bir konuşma yapan Kaymakam Hüseyin Bozoğlan, " İnancımıza göre, nübüvvetten sonra bir kulun ulaşabileceği en büyük makam, şahadettir. Ancak, şahadet mertebesine ulaşmak ne kadar ulvi bir dereceyse, arkada kalanlar için de sabretmek, metanetli olmak, rıza-i ilahiye ittiba etmek de o kadar büyük, o kadar ulvi bir derecedir. Türkiye'deki her bir şehit yakınımızın bu hassasiyetle hareket ettiğini yakinen biliyorum. Her fırsatta şehit ailelerimizi ziyaret ediyor, onlarla bir araya geliyor, kimi zaman da telefonda kendileriyle dertleşmeye çalışıyorum. Gerek ev ziyaretlerinde, gerek telefon görüşmelerimizde, gerekse bu tür toplantılarda hep şehit yakınlarımızın abideleşen metanetlerine şahit oluyoruz. Sizlerin nezdinde, ülkem ve milletim adına minnettarlığımızı ifade ediyorum" dedi.

"Şehitlik ve gazilik kavramlarının ne kadar değerli olduğunun bilinci içinde hareket ediyoruz"

Tüm kamu kurumu ve görevlileri olarak şehitlik ve gazilik kavramlarının ne kadar değerli olduğunun bilinci içinde hareket ettiklerine vurgu yapan Kaymakam Bozoğlan," Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehit yakınları ve gazilerimizin ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının giderilmesi konusunda yapılan çalışmalara her türlü katkı ve desteği vermeye devam edip her zaman yanınızda olacağımızı bilmenizi isterim. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımız için canlarını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilik mertebesi ile şereflenmiş gazilerimize de sağlıklı, uzun ömürler diliyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Altıntaş, Yerel, Politika, Son Dakika

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