Kaymakam Çelik, Çeliktepe Üs Bölgesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kaymakam Çelik, Çeliktepe Üs Bölgesini Ziyaret Etti

Kaymakam Çelik, Çeliktepe Üs Bölgesini Ziyaret Etti

Adaklı Kaymakamı Koray Çelik, Çeliktepe üs bölgesinde güvenlik ve iyileştirme toplantısı yaptı.

04.10.2024 12:42
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Bingöl'ün Adaklı İlçe Kaymakamı Koray Çelik, Çeliktepe üs bölgesini ziyaret etti.

Adaklı Kaymakamı Çelik, Çeliktepe üs bölgesini ziyaret ederek bölgedeki çalışmalar hakkında İlçe Jandarma Komutanı Nuri Çıracı'dan bilgi aldı. Ziyaret sırasında güvenlik önlemleri ve bölgenin genel durumu değerlendirildi. Kaymakam Çelik, personelle de bir araya gelerek, bölgenin ihtiyaçları ve yapılacak iyileştirmeler üzerine görüş alışverişinde bulundu. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaymakam Çelik, Çeliktepe Üs Bölgesini Ziyaret Etti - Son Dakika

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