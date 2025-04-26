Kaymakam Çengel OSB\'yi Ziyaret Etti

Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, Sandıklı Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret ederek bölgedeki yatırımlar ve sanayi faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

OSB Müdürü Cem Yavuz'dan genel durum hakkında brifing alan Kaymakam Çengel, bölgede faaliyet gösteren çeşitli firmaları da ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında fabrika sahipleri ve müdürlerinden üretim süreçleri ile ilgili bilgi alan Çengel, bölgenin sanayi açısından gösterdiği gelişimden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Organize Sanayi Bölgesi'nin istihdam ve ekonomik katkı açısından önemine değinen Çengel, kamu kurumlarının sanayicilere her zaman destek olmaya devam edeceklerini vurguladı. - AFYONKARAHİSAR