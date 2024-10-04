Kaymakam Dalak, Şehit Ailesi ve Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
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Kaymakam Dalak, Şehit Ailesi ve Öğrencilerle Buluştu

Kaymakam Dalak, Şehit Ailesi ve Öğrencilerle Buluştu

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Emcelli Mahallesi'nde Şehit Esin Akay'ın ailesini ziyaret ederek, şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını söyledi. Daha sonra Emcelli İlköğretim Okulunu ziyaret eden Dalak, öğretmenlerden bilgi aldı ve mahalle halkıyla bir araya gelerek sorunları dinledi.

04.10.2024 17:52
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Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Emcelli Mahallesi'ndeki Şehit Esin Akay'ın ailesini ve Emcelli İlköğretim Okulunu ziyaret etti.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, ilçeye bağlı Emcelli Mahallesinde oturan Şehit Jandarma Komando Er Esin Akay'ın babası Mustafa Akay'ı evinde ziyaret etti. Ziyarete ilçedeki daire amirleri de eşlik etti. Her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını ifade eden Kaymakam Halil Dalak, daha sonra Emcelli İlköğretim Okulunda derslere girdi. Okulda öğretmen ve okul müdüründen okul hakkında bilgiler alan Kaymakam Dalak, daha sonra mahalle kahvehanesinde Muhtar Sezai Küçükozkan ve mahalle halkıyla biraraya gelerek sorunları dinledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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