Kaymakam Dalak\'tan Bayram Ziyaretleri

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Kaymakam Halil Dalak, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde kamu kurumlarını ziyaret ederek görev başındaki personelin bayramını kutladı.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, bayram programı kapsamında ilk olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Burada görev yapan polislerle bir araya gelen Kaymakam Dalak, vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan emniyet personeline teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

Kaymakam Dalak daha sonra Sarıgöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ni ziyaret ederek doktorlar ve sağlık çalışanlarıyla bayramlaştı. Sağlık personelinin büyük bir özveriyle görev yaptığını ifade eden Dalak, hastane personeline çalışmalarında kolaylıklar dileyerek bayramlarını kutladı.

Ziyaretlerine Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ile devam eden Kaymakam Dalak, burada da jandarma personeliyle bayramlaşarak görevlerinde başarılar temennisinde bulundu.

Kaymakam Halil Dalak, bayram süresince kamu kurumlarına yönelik ziyaretlerinin devam edeceğini ifade etti. - MANİSA