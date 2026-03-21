Kaymakam Dalak'tan Bayram Ziyaretleri
Üye Girişi
Son Dakika Logo

21.03.2026 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, kamu kurumlarını ziyaret ederek bayram kutlamaları yaptı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Kaymakam Halil Dalak, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde kamu kurumlarını ziyaret ederek görev başındaki personelin bayramını kutladı.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, bayram programı kapsamında ilk olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Burada görev yapan polislerle bir araya gelen Kaymakam Dalak, vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan emniyet personeline teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

Kaymakam Dalak daha sonra Sarıgöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ni ziyaret ederek doktorlar ve sağlık çalışanlarıyla bayramlaştı. Sağlık personelinin büyük bir özveriyle görev yaptığını ifade eden Dalak, hastane personeline çalışmalarında kolaylıklar dileyerek bayramlarını kutladı.

Ziyaretlerine Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ile devam eden Kaymakam Dalak, burada da jandarma personeliyle bayramlaşarak görevlerinde başarılar temennisinde bulundu.

Kaymakam Halil Dalak, bayram süresince kamu kurumlarına yönelik ziyaretlerinin devam edeceğini ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 14:44:51. #7.13#
SON DAKİKA: Kaymakam Dalak'tan Bayram Ziyaretleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.