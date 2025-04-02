Kaymakam'dan Esnafa Bayram Ziyareti - Son Dakika
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Yerel

Kaymakam'dan Esnafa Bayram Ziyareti

Kaymakam\'dan Esnafa Bayram Ziyareti

Marmaris Kaymakamı Kaya, tefecilikten tutuklanan odanın başkanı sonrası esnafa bayram ziyaretinde bulundu.

02.04.2025 17:18
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Geçtiğimiz hafta Marmaris Esnaf Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız tefecilikten tutuklanınca, başkansız kalan Marmaris esnafına Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya bayram ziyaretinde bulundu. Aynı zamanda Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı olan Mehmet Ayyıldız'ın esnafın hak ve menfaatini sağlayacağı yerde tefecilikten tutuklanması ilçedeki esnaf ve sanatkarı şaşırtmıştı.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçe esnafını ziyaret ederek başkansız kalan esnaf ve sanatkarın bayramlarını kutladı. Esnafın yanında olduğunu vurgulayan Kaymakam Kaya, ekonomik katkı olması amacıyla esnaftan alışveriş yaptı.

Ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirten esnaflar, Kaymakam Kaya'ya teşekkür ederek, bu tür ziyaretlerin kendilerini motive ettiğini dile getirdi.

"Esnafımız, ilçemizin ekonomik ve sosyal hayatında önemli bir yere sahip"

Bayramların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ifade eden Kaymakam Kaya, "Esnafımız, ilçemizin ekonomik ve sosyal hayatında önemli bir yere sahip. Onların yanında olmak için biz de bugün alışveriş yaparak esnafımıza ve Türk ekonomisine katkıda bulunuyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaymakam'dan Esnafa Bayram Ziyareti - Son Dakika

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