Kaymakam'dan Öğrenci Ailelerine Ziyaret

22.02.2026 10:31
Sultanhisar Kaymakamı, öğrencilerin ailelerini ziyaret ederek eğitimde iş birliğinin önemini vurguladı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yürütülen 'Misafirim Kaymakamım' projesi kapsamında Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Atça Atatürk İlkokulu öğrencileri Zeynep Dokumacı ve Mustafa Karakaya'nın ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi'nde gerçekleştirilen ziyarete Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner ve öğretmenler katıldı. Kaymakam Ateş, öğrencilerle yakından ilgilenerek sosyal uyumları, okul ortamındaki mutlulukları ve arkadaş ilişkileri hakkında öğretmenlerden bilgi aldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, eğitimin yalnızca okulda değil, aile ile iş birliği içinde daha güçlü hale geldiği vurgulandı. Öğrencilerin eğitim süreçlerine destek olunmasının önemine dikkat çeken Kaymakam Ateş, ailelerle sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Ziyaretin ardından aileler, öğrencilerine gösterilen ilgiden dolayı Kaymakam Ateş ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Sultanhisar Kaymakamı Ateş de proje kapsamında benzer ziyaretlerin devam edeceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

