Kaymakam Demirci, Miniklere Mesleğini Anlattı

Afyonkarahisar Sultandağı Kaymakamı Hacı Demirci, miniklere kaymakamlık mesleğini anlatarak mesleğiyle ilgili bilgiler verdi.

Sultandağı Selçuk İlkokulu 3-A sınıfı öğrencileri Kaymakam Demirci'yi ziyaret etti. 20'ye yakın öğrencinin sınıf öğretmenleri ve okul yöneticileri ile gerçekleştirdikleri ziyarette Kaymakam Demirci, mesleğini miniklere anlatarak, öğrencilerin yerel yönetimler konusuna ilişkin sorularını cevaplandırmasının ardından sona erdi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretin ardından Kaymakam Demirci, miniklere eğitim hayatlarında başarılar diledi. - AFYONKARAHİSAR