Kaymakam Demirer Nemrut Kalderası\'nda İncelemelerde Bulundu

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, son günlerde ayı saldırılarıyla yeniden gündeme gelen Nemrut Kalderası'nda incelemelerde bulundu.

Ziyareti kapsamında ilk olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü tarafından jandarma ekipleriyle birlikte başlatılan yol arama ve kontrol uygulamasını yerinde denetleyen Kaymakam Demirer, girişte oluşturulan kontrol noktasıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Denetimlerin ardından kaldera içine inerek bölgeyi gezen Demirer, burada karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet etti. Hem ziyaretçilere yönelik uyarı ve bilgilendirme çalışmalarını gözlemleyen hem de bölgenin korunmasına yönelik alınan tedbirleri yerinde değerlendiren Kaymakam Demirer'in ziyareti, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı. - BİTLİS