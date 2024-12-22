Kaymakam Doğru'dan Esnafa Ziyaret - Son Dakika
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Yerel

Kaymakam Doğru'dan Esnafa Ziyaret

Kaymakam Doğru\'dan Esnafa Ziyaret

Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, esnafı ziyaret ederek destek ve bereketli kazanç temennisinde bulundu.

22.12.2024 09:42
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Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, ilçedeki esnafları ziyaret ederek bereketli kazançlar diledi.

Geçtiğimiz haftalarda Germencik ilçesinde görevine başlayan Kaymakam Sultan Doğru, ilçede yaşayan esnafla bir araya geldi. Kurtuluş Caddesi ve kaymakamlık binasına komşu olan esnafları tek tek ziyaret eden Kaymakam Doğru işlerinde kolaylıklar ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Kaymakam Doğru, ziyaret ettiği esnaflarla sohbet ederek onların taleplerini dinledi ve ilçenin ekonomik gelişimine katkı sağlamak adına yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Esnaflara moral vererek, Germencik'in büyümesi ve gelişmesi adına birlikte el birliğiyle çalışacaklarını vurgulayan Sultan Doğru, ziyaretlerinin devam edeceğini belirtti. Kaymakam Sultan Doğru'nun esnafla gerçekleştirdiği samimi ziyaret Germencik halkı arasında da takdir toplarken, esnaflar Doğru'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaymakam Doğru'dan Esnafa Ziyaret - Son Dakika

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