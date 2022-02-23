Kaymakam Düzgün'den köy ziyareti - Son Dakika
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Kaymakam Düzgün'den köy ziyareti

23.02.2022 11:09
Kaymakam Düzgün'den köy ziyareti

Afyonkarahisar'ın Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, Balçıkhisar köyünü ziyaret ederek köy sakinleri ile bir araya geldi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, Balçıkhisar köyünü ziyaret ederek köy sakinleri ile bir araya geldi.

Kaymakam Düzgün'e ziyareti esnasında Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Mehmet Günhan eşlik etti. Kaymakam Düzgün, köy meydanında köy sakinleri ile bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Akabinde köy sakinlerinin istek ve taleplerini dinleyip Kaymakam Düzgün, Balçıkhisar Köyü Muhtarı Dinnur Kavak ile birlikte köyde devam eden yol çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Kaymakam Düzgün, son olarak Balçıkhisar köyü ziyaretinde ev ziyaretinde bulundu. Düzgün burada ev sakinleri ile birlikte sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu.

Ziyaret günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaymakam Düzgün'den köy ziyareti
Kaymakam Düzgün'den köy ziyareti

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Köylere Hizmet Götürme Birliği, Balçıkhisar, Karahisar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakam Düzgün'den köy ziyareti - Son Dakika


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