Kaymakam Düzgün'den köy ziyareti - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, Balçıkhisar köyünü ziyaret ederek köy sakinleri ile bir araya geldi.

Kaymakam Düzgün'e ziyareti esnasında Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Mehmet Günhan eşlik etti. Kaymakam Düzgün, köy meydanında köy sakinleri ile bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Akabinde köy sakinlerinin istek ve taleplerini dinleyip Kaymakam Düzgün, Balçıkhisar Köyü Muhtarı Dinnur Kavak ile birlikte köyde devam eden yol çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Kaymakam Düzgün, son olarak Balçıkhisar köyü ziyaretinde ev ziyaretinde bulundu. Düzgün burada ev sakinleri ile birlikte sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu.

Ziyaret günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - AFYONKARAHİSAR