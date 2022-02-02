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Kaymakam Düzgün eğitimcilerin taleplerini dinleri - Son Dakika

Kaymakam Düzgün eğitimcilerin taleplerini dinleri

02.02.2022 10:34
Kaymakam Düzgün eğitimcilerin taleplerini dinleri

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, okullara yönelik gerçekleştirdiği ziyaretinde eğitimcilerin taleplerini dinledi.

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, okullara yönelik gerçekleştirdiği ziyaretinde eğitimcilerin taleplerini dinledi.

Kaymakam Düzgün, ziyaretleri kapsamında Şuhut Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Sevim Feyza Erdoğmuş'u ziyaret ederek, çalışmalar ile ilgili bilgi aldı. Daha sonra yakın zaman içerisinde taşınacağı tadilat aşamasında olan Limak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulunan Kaymakam Düzgün, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaymakam Düzgün eğitimcilerin taleplerini dinleri
Kaymakam Düzgün eğitimcilerin taleplerini dinleri

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Karahisar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakam Düzgün eğitimcilerin taleplerini dinleri - Son Dakika


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