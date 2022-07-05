Kaymakam Düzgün kurban pazarına ziyaret etti - Son Dakika
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Kaymakam Düzgün kurban pazarına ziyaret etti

05.07.2022 10:31
Kaymakam Düzgün kurban pazarına ziyaret etti

Afyonkarahisar'ın Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, Kurban Bayramı'nın yaklaşması dolayısıyla Şuhut Küçükbaş Canlı Hayvan Pazarını ziyaret ederek küçükbaş hayvan üreticileri ile bir araya geldi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, Kurban Bayramı'nın yaklaşması dolayısıyla Şuhut Küçükbaş Canlı Hayvan Pazarını ziyaret ederek küçükbaş hayvan üreticileri ile bir araya geldi.

Kaymakam Düzgün'e Küçükbaş Canlı Hayvan Pazarı ziyareti esnasında, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Onur Bayram, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Arslantürk eşlik etti. Kaymakam Düzgün ve beraberindeki heyet Şuhut Küçükbaş Canlı Hayvan Pazarını ziyaret ederek küçükbaş hayvan üreticilerinin istek ve taleplerini dinledi. Zaman zaman samimi anların oluştuğu ziyarette ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren küçükbaş hayvan üreticileri, Kaymakam Düzgün'e ziyaretinden ötürü teşekkürlerini iletti.

Ziyaret günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
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Kurban Bayramı öncesi kasaplar denetleniyor Kurban Bayramı öncesi kasaplar denetleniyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaymakam Düzgün kurban pazarına ziyaret etti - Son Dakika

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