Kaymakam Düzgün şehit ailesi ile birlikte iftar yaptı - Son Dakika
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Kaymakam Düzgün şehit ailesi ile birlikte iftar yaptı

07.04.2022 13:59
Kaymakam Düzgün şehit ailesi ile birlikte iftar yaptı

Afyonkarahisar'ın Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, 1985 yılında Van'da şehit olan Abdurrahman Kılıçaslan'ın ilçeye bağlı Bademli köyünde yaşayan ailesini ziyaret ederek iftar sofrasına misafir oldu.

Afyonkarahisar'ın Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, 1985 yılında Van'da şehit olan Abdurrahman Kılıçaslan'ın ilçeye bağlı Bademli köyünde yaşayan ailesini ziyaret ederek iftar sofrasına misafir oldu.

Kaymakam Düzgün'e ziyaretinde eşi Hanife Düzgün ve Kaymakam Adayı Eda Nur Yurt eşlik etti. Bademli Köyünde ikamet eden şehit annesi Raziye Kılıçaslan'ı ziyaret eden Kaymakam Düzgün, istek ve talepleri dinledi, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu vurguladı. - AFYONKARAHİSAR

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Karahisar, Şehit, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakam Düzgün şehit ailesi ile birlikte iftar yaptı - Son Dakika


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