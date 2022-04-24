Kaymakam Düzgün: "Şehit ve gazilerimizle ne kadar gurur duysak azdır" - Son Dakika
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Kaymakam Düzgün: "Şehit ve gazilerimizle ne kadar gurur duysak azdır"

24.04.2022 21:34
Kaymakam Düzgün: "Şehit ve gazilerimizle ne kadar gurur duysak azdır"

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, vatan için canını ve vücudundan bir parça veren şehit ve gazilerin fedakarlıklarının asla unutulmayacağını ifade ederek, "Onlarla ne kadar gurur duysak azdır" dedi.

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, vatan için canını ve vücudundan bir parça veren şehit ve gazilerin fedakarlıklarının asla unutulmayacağını ifade ederek, "Onlarla ne kadar gurur duysak azdır" dedi.

Şuhut Kaymakamlığı tarafından şehit ve gazi ailelerine iftar yemeği düzenlendi. Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün'ün düzenlediği iftar programında, iftar saatine yakın İlçe Müftüsü Fatih Aytekin'in yaptığı duanın ardından okunan ezanla oruçlarını açan şehit aileleri ve gaziler bir araya gelerek Ramazan'ın bereketini paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Etkinlikte konuşan Kaymakam Düzgün, şehit ve gazilerin fedakarlıklarını unutulmayacağını kaydederek, "Vatan için candan da, maldan da vazgeçmek hepimizin mukaddes görevidir. Bu yüzden şehit ve gazilerimizle ne kadar gurur duysak azdır" dedi.

İftar programına Kaymakam Düzgün'ün yanı sıra Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Gazi İsmail Kumartaşlı, Şuhut Gaziler Derneği Başkanı Eftar Arslan, Şehit Üsteğmen Murat Saraç'ın babası Fuat Saraç, İlçe Emniyet Müdürü Onur Bayram, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Yassıkaya şehit aileleri, gaziler ve davetliler katıldı. - AFYONKARAHİSAR

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Karahisar, Vatan, Şuhut, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakam Düzgün: 'Şehit ve gazilerimizle ne kadar gurur duysak azdır' - Son Dakika


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