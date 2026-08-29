Kaymakam Güldoğan Mahalle Ziyaretleri Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Kaymakam Güldoğan Mahalle Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Kaymakam Güldoğan Mahalle Ziyaretleri Gerçekleştirdi
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Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, mahalleleri ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi.

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, Kurttutan, Kemer ve Kale mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Güldoğan, mahalle muhtarlarından bölgenin sorunları hakkında bilgi alırken, vatandaşların talep ve beklentilerini de dinledi.

Mahalle ziyaretlerine Kurttutan Mahallesi'nden başlayan Kaymakam Güldoğan, Kurttutan Mahalle Muhtarı Süleyman Kaya, Kemer Mahalle Muhtarı Mehmet Kırcalı ve Kale Mahalle Muhtarı Yıldıray Bozdağ'dan mahallelerin genel durumu hakkında bilgi aldı.

Vatandaşlarla sohbet ederek hasbıhal eden Güldoğan, iletilen sorun ve talepleri dinledi. Ziyaretlerde kurum amirleriyle birlikte mahallelerde yaşanan sorunların çözümü için gerekli çalışmaların yapılacağını belirten Güldoğan, süreçlerin yakından takip edileceğini ifade etti.

Ziyaret kapsamında Kurttutan Mahallesi'nde bulunan Hacı Hasan Ağa Konağı'nı da ziyaret eden Kaymakam Güldoğan, konağın tarihi ve mimari özellikleri hakkında bilgi aldı.

Ardından Kurttutan Köyü Camii ile Kemer Camii'ni ziyaret eden Güldoğan, tarihi camilerde incelemelerde bulunarak yapıların tarihi ve kültürel özellikleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yangın riskine karşı uyardı

Mahalle ziyaretlerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle artan yangın riskine de dikkat çekildi.

Tüm ekiplerin yangınlara karşı teyakkuz halinde olduğunu belirten Kaymakam Güldoğan, vatandaşların da yangınlara karşı dikkatli ve duyarlı olmaları gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: İHA

Ali Güldoğan, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaymakam Güldoğan Mahalle Ziyaretleri Gerçekleştirdi - Son Dakika

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