Kaymakam Güldoğan, Şehit Er Hüseyin Özdemir'in Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kaymakam Güldoğan, Şehit Er Hüseyin Özdemir'in Ailesini Ziyaret Etti

Kaymakam Güldoğan, Şehit Er Hüseyin Özdemir\'in Ailesini Ziyaret Etti

Manisa'nın Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Tunceli'de 1997 yılında şehit olan Piyade Komando Er Hüseyin Özdemir'in şehadetinin sene-i devriyesinde şehidin ailesini evinde ziyaret etti. Güldoğan, ziyaret sırasında 'Vatan size minnettardır' diyerek şehit ailesine duyduğu saygıyı ifade etti. Ziyarete İlçe Emniyet Müdürü ve dernek temsilcileri de katıldı.

05.12.2024 11:07
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Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, Tunceli'de şehit olan Piyade Komando Er Hüseyin Özdemir'i şehadetinin sene-i devriyesinde unutmadı. Kaymakam Güldoğan, Özdemir'in ailesini evinde ziyaret etti.

Tunceli'de 1997 yılında terör örgütüyle girdiği çatışma sonucu şehit olan Salihlili Piyade Komando Er Hüseyin Özdemir'in şehadetinin sene-i devriyesi sebebiyle Kaymakam Ali Güldoğan, şehidin annesi Firdevs ve babası Hasan Özdemir'i evinde ziyaret etti. Kaymakam Güldoğan, "Vatan size minnettardır" dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Salihli Temsilcisi Rıdvan Herey'in yer aldığı ziyaret İlçe Müftüsü Ali Çebi tarafından yapılan dua ile son buldu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaymakam Güldoğan, Şehit Er Hüseyin Özdemir'in Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika


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