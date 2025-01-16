Kaymakam Gündoğdu, Jandarma Personeliyle Buluştu - Son Dakika
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Kaymakam Gündoğdu, Jandarma Personeliyle Buluştu

Kaymakam Gündoğdu, Jandarma Personeliyle Buluştu

Karacasu Kaymakamı Gündoğdu, jandarma komutanlıklarını ziyaret ederek personelle bilgi alışverişinde bulundu.

16.01.2025 10:16
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Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Geyre Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret ederek jandarma personeli ile bir araya geldi.

Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, ilçedeki çeşitli resmi kurum ve birimlere gerçekleştirdiği ziyaretlerle çalışmalarına devam ediyor. Kaymakam Gündoğdu, İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek Jandarma personelleri ile bir araya geldi. İkinci ziyaretinde Cumhuriyet Savcısı Ali Osman Tan ile birlikte Geyre Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret eden Kaymakam Gündoğdu jandarma personelleri ile sohbet ederek bölgedeki güvenlik hizmetleri ve yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, "İlçe Jandarma Komutanlığımız ve Geyre Jandarma Karakol Komutanlığımızı ziyaret ederek değerli jandarma personelimizle bir araya geldik. Bölgemizdeki güvenliği sağlamada büyük bir görev üstlenen güvenlik güçlerimizin halkımızın huzuru için gösterdiği çaba her zaman takdirle karşılanmaktadır. Görevlerini özveriyle yerine getiren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaymakam Gündoğdu, Jandarma Personeliyle Buluştu - Son Dakika

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