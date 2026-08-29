Kaymakam Hökelekli Jandarma Karakolunu Ziyaret Etti
Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli, Tanyeri Jandarma Karakolunu ziyaret ederek güvenlik bilgisi aldı.
Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Tanyeri Jandarma Karakolunu ziyaret etti.
Karakolda İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İzzetin Gül tarafından karşılanan Hökelekli, karakolun sorumluluk bölgesindeki güvenlik ve asayiş çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Görev yapan jandarma personeliyle de bir araya gelen Hökelekli, personele çalışmalarında kolaylıklar dileyerek görevlerinde başarı temennisinde bulundu.
Hökelekli, ilçenin huzur ve güvenliğinin sağlanması için görev yapan jandarma personeline teşekkür etti.
Kaynak: İHA
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