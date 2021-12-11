Kaymakam İlidi, sanayi esnafının taleplerini dinledi - Son Dakika

Bulanık İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, Bulanık Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek talep ve sıkıntılarını dinledi.

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, Küçük Sanayi Sitesi Esnafını ziyaret ederek taleplerini dinledi. İlçenin gelişmesinde ve orta ölçekli ekonomiye katkısında zanaatkarların çok önemli rol oynadığını belirten Kaymakam İlidi, küçük yerlerde esnaflık yapmanın zor olduğunu söyledi. Beceri isteyen zanaatların devam ettirilmesinin önemli olduğuna dikkat çeken Kaymakam İlidi, "Bulanık 50 bin nüfusa sahip bir ilçedir. Derdi, talebi veya sorunu olan vatandaşlarımıza bir adım kadar yakınız" dedi.

Sanayi sitesi esnafı ise ziyaretlerinden dolayı Kaymakam İlidi'ye teşekkür etti. - MUŞ