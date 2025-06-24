Kaymakam İlyas Memiş, Burhaniye'deki Görevine Veda Etti - Son Dakika
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Kaymakam İlyas Memiş, Burhaniye'deki Görevine Veda Etti

Kaymakam İlyas Memiş, Burhaniye\'deki Görevine Veda Etti
24.06.2025 14:46  Güncelleme: 14:48
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Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, 5 yıllık görev süresinin ardından Kayseri'nin Talas ilçesine atandı. Görev yaptığı sürede sunduğu hizmetler ve ilçenin güzellikleri hakkında duyduğu mutluluğu ifade eden Memiş, veda mesajı yayınladı.

Burhaniye ilçesinde, 5 yıldan beri görev Kaymakam İlyas Memiş, son yayınlanan kararname ile Kayseri'nin Talas ilçesine atandı. Kaymakam Memiş, veda ziyaretlerinin ardından ilçeden ayrılırken, bir veda mesajı yayınladı.

Kaymakam İlyas Memniş, veda mesajında, " Son yayımlanan Cumhurbaşkanlığı mülki idare amirleri kararnamesi ile yaklaşık beş yıl görev yaptığım güzel ilçemiz Burhaniye'den yine memleketimizin bir başka güzel ilçesi Kayseri'nin Talas ilçesine atandım. Bu hafta itibarıyla ilçemizden ayrılıyorum. Kuzey Ege'nin incisi, temiz havası, zeytin bahçeleri ve ormanları ile yeşil doğası, mavi berrak sahilleri, büyük şehirlere yakınlığı ve sizler gibi güzel insanları ile güzel ilçemiz Burhaniye'de beş yıl görev yapma bahtiyarlığını yaşadım. Görev yaptığım süre içerisinde; kamu hizmetlerinizin vatandaşımıza en iyi şekilde sunulmasında, vatandaşlarımızın, kurumlarımızın ve mahallelerimizin ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümünde, ilçemizin asayiş ve güvenliğinin sağlanmasında, okullarımızın ve kamu kurumlarımızın ihtiyacı olan kamu binalarının yapımı ve restorasyonunda, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yatırımların hayata geçirilmesi gibi bir çok konuda imkanlarımız ölçüsünde katkı sunmaya çalıştık. Burhaniye güzel konumu tarım, hayvancılık, turizm, sanayi ve ticaret alanında bir çok avantaja sahip her geçen yıl dışardan göç alan, gelişen güzel bir ilçe. Burhaniye her şeye layık. Umuyorum önümüzdeki yıllarda eksik kalan, ihtiyaç olan konularda da devletimizin imkanları nispetinde güzel çalışmalar yapılacaktır. İlçemizde görev yaptım bu beş yıllık dönemde "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ilkesiyle görevimi yapma gayreti içerisinde oldum. Devletimizin samimiyetini ve şefkatini ve yakınlığını halkımıza hissettirmeye, tüm kurumlarımızla, halkımızın her kesimi ile uyumlu çalışmaya gayret gösterdim. Bu süre içerisinde ilçemize bir şeyler verebildi isem, biraz olsun katkı sunabildi isem, bu güzel ilçenin gök kubbesinde, sizler gibi güzel insanların gönüllerinde hoş bir sada bırakabildi isem mutluluk duyarım. Görev yaptığım süre içerisinde bizlerle daima uyum içerisinde çalışan, katkı sağlayan kurumlarımıza, Belediyemizin, üniversitemizin, adli teşkilatımızın, siyasi partilerimizin, meslek odalarımızın ve sivil toplum kuruluşlarının değerli yöneticilerine, mesai arkadaşlarımıza ve muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Tayinimin çıktığı Kayseri'de ve daha sonra görev yapacağım her yerde bir hemşehrinizin bir kardeşinizin olduğunu hatırlatıyor, bu duygu ve düşüncelerle tüm halkımıza selam ve muhabbetlerimi sunuyorum. Hakkınızı helal edin. Allaha emanet olun" sözlerine yer verdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaymakam İlyas Memiş, Burhaniye'deki Görevine Veda Etti - Son Dakika

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