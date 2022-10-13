Kaymakam İrdelp, vatandaşlarla bir araya geldi

Yayladere ilçe Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Güneşlik köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Yayladere ilçe Kaymakam Mehmet Can İrdelp, köy ziyaretleri çerçevesinde Güneşlik Köyünü ziyaret etti. Köy Muhtarından köyün genel yapısı ile ilgili bilgi alan İrdelp daha sonra vatandaşlar ve halk ile buluşma toplantısı yaptı. Toplantıda vatandaşların ihtiyaç ve sorunları dinleyen İrdelp daha sonra Güneşlik Köyü Jandarma Karakol Komutanlığı ziyareti etti. - BİNGÖL