Kaymakam İşçimen Bingöl\'e Uğurlandı

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Bingöl Vali Yardımcılığı görevine atanan, Gaziantep'in Araban ilçesi Kaymakamı Özgür İşçimen, düzenlenen veda programı ile yeni görev yerine uğurlandı.

Kaymakam Özgür İşçimen için Araban ilçesi Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen veda programına kamu kurumu kuruluşlarının temsilcileri, STK temsilcileri, ilçe merkezi ve ilçeye bağlı kırsal mahallelerin muhtarları ile çok sayıda vatandaşların katıldı. Kaymakam İşçimen'in hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Görevi süresince ilçemizin gelişimine sunduğu katkılardan dolayı kendisine minnettar olduklarını belirten vatandaşlar, Kaymakam İşçimen'e yeni görev yeri olan Bingöl Vali Yardımcılığı görevi için tebriklerini ileterek, "Bingöl'deki yeni vazifesinde de aynı başarıyı göstereceğine inanıyoruz. Kendisine üstün başarılar diliyoruz" şeklinde konuştular" dedi. - GAZİANTEP