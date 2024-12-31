Kaymakam Kaya, Hastaları Ziyaret Etti ve Yeni Yıl Dileklerinde Bulundu - Son Dakika
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Kaymakam Kaya, Hastaları Ziyaret Etti ve Yeni Yıl Dileklerinde Bulundu

Kaymakam Kaya, Hastaları Ziyaret Etti ve Yeni Yıl Dileklerinde Bulundu

Muğla'nın Marmaris ilçesi Kaymakamı Nurullah Kaya, yeni yıl öncesinde Marmaris Devlet Hastanesi'nde yatan hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve hediyeler dağıttı. Kaya, ayrıca şehit ailelerini de ziyaret ederek yeni yıl temennilerinde bulundu ve ilçe genelinde güvenlik tedbirlerinin alındığını belirtti. Yeni yılı Marmaris sokaklarında vatandaşlarla birlikte karşılayacağını açıkladı.

31.12.2024 18:19
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Muğla'nın Marmaris ilçesi Kaymakamı Nurullah Kaya, yeni yıl öncesinde Marmaris Devlet Hastanesi'nde yatarak tedavi gören hastaları ziyaret etti. Kaymakam Kaya, geçmiş olsun ve yeni yıl dileklerini ilettiği hastalara ve hasta yakınlarına hediyeler takdim etti.

Ziyaret sırasında Kaymakam Kaya'ya, Marmaris Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Evrim Koçlar Çağlayan, Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Berker Dongul ve İlçe Emniyet Müdürü Emre Alay eşlik etti. Başhekim Vekili Dr. Halil Ekmekçi ile birlikte sağlık çalışanlarının da yeni yılını kutlayan Kaya, onlara görevlerinde kolaylıklar diledi.

Gün içinde şehit ailelerini de ziyaret eden Kaymakam Kaya, onların evlerine giderek yeni yıl temennilerinde bulundu. İlçe genelinde vatandaşların huzurla yeni yıla girmeleri için tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını ifade eden Kaya, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ve kolluk kuvvetlerinin görevlerinin başında olduğunu belirtti. Yeni yıl dileklerini iletmek üzere Çetibeli Jandarma kontrol noktası, polis karakolu ve Emniyet Müdürlüğü gibi noktaları da ziyaret edeceğini söyleyen Kaymakam Kaya, yeni yıla vatandaşlarla birlikte Marmaris sokaklarında gireceğini kaydetti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaymakam Kaya, Hastaları Ziyaret Etti ve Yeni Yıl Dileklerinde Bulundu - Son Dakika

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