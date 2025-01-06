Kaymakam Kılıç Ciciler Köyü'nü Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kaymakam Kılıç Ciciler Köyü'nü Ziyaret Etti

Kaymakam Kılıç Ciciler Köyü\'nü Ziyaret Etti

Kaymakam Kılıç, Ciciler Köyü'nde vatandaşlarla bir araya gelip yol çalışmalarını inceledi.

06.01.2025 10:55
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BİLECİK (İHA) – Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Akil Şahin ile birlikte Ciciler Köyü'nü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Köy Muhtarı Mehmet Zelvi ve köy halkıyla istişarede bulunan Kaymakam Kılıç, köyü hakkında bilgi alarak; istek ve taleplerini dinledi. Kurumlarca yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Kılıç, "Köyümüzde, kaymakamlığımız ve Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi işbirliği ile yol yapım, bakım ve onarım faaliyetleri devam ediyor. Köylerimizin yaşam kalitesini artırmak ve vatandaşlarımızın günlük hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyoruz. Bu kapsamda, köyümüzde gerçekleştirilen çalışmalar ile yollarımız daha güvenli, konforlu ve ulaşılabilir hale getirilmektedir. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizler için öncelikli olup, köylerimizin kalkınması adına bu tür hizmetleri aralıksız sürdüreceğimizi belirtmek isteriz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaymakam Kılıç Ciciler Köyü'nü Ziyaret Etti - Son Dakika

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