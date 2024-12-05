Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Osmaneli İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Gençlik Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Kaymakam Kılıç, Gençlik ve Spor Müdürü Şener Öner ve kurum yöneticilerinden yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünde incelemelerde bulunan Kaymakam Kılıç, Osmaneli Gençlik ve Spor Müdürlüğünü ilgilendiren konularda istişare ve değerlendirmelerde bulunarak görevli personellere işlerinde kolaylıklar ve başarılar diledi. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Kaymakam Kılıç Gençlik Merkezini Ziyaret Etti - Son Dakika
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