Kaymakam Kılıç\'tan Emniyet ve Jandarma Ziyareti

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Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, ilçede bulunan iki emniyet birimine ziyaret gerçekleştirdi.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, ilk ziyaretini İlçe Emniyet Müdürlüğü Zafer Şenocak'la gerçekleştirirken sonra ki rotası Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Güzel oldu. Ayağının tozuyla göreve yeni başlayan Kaymakam Kılıç gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında, yönetiminde olduğu ilçeyi daha yakından takip ederek tanımaya çalışıyor.

Kaymakam Kılıç, güvenlik simgelerinden olan kurum ziyaret sırasında ekip personellerinden bilgi alışverişinde bulundu. Bunun yanı sıra Kılıç, " Güvenlik, asayiş ve trafik konuları hakkında değerlendirmelerde bulunarak görevli personellere işlerinde kolaylıklar ve başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK