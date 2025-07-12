Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Ayşe Göllü Camii ve Gençlik Merkezinde Yaz Kur'an Kursu öğrencileriyle düzenlenen aşure etkinliğine katıldı.
Etkinlikte öğrencilere kendi elleriyle aşure ikram eden Kaymakam Kılıç, çocuklarla sohbet ederek onların yaz dönemi boyunca öğrendikleri bilgiler hakkında bilgi aldı. Kurs öğreticileri ve velilerle de sohbet etti. Öğrencilerin dini ve kültürel değerlerle büyümelerinin önemine dikkat çeken Kılıç, "Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen tüm hocalarımıza, velilerimize ve yavrularımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Kaymakam Kılıç'tan Yaz Kur'an Kursu Etkinliği - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?