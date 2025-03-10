Kaymakam Küpeli Kan, Okul İnşaatını İnceledi

Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan ilçesinde yapımı devam eden Cumhuriyet İlkokulu'nda incelemelerde bulundu.

Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, okul inşaatını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret sırasında; inşaat sürecinin mevcut durumu, planlanan teslim tarihi ve eğitim ortamlarının kalitesini artırmaya yönelik detaylar ele alındı. Kaymakam Huriye Küpeli Kan, eğitime yapılan yatırımların önemine vurgu yaparak ilçede modern ve donanımlı okulların sayısını artırmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek ise, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için projenin titizlikle yürütüldüğünü ifade etti. - AYDIN