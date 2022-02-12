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Kaymakam Kurt'tan İl Müdürü Demirel'e istişare ziyareti - Son Dakika

Kaymakam Kurt'tan İl Müdürü Demirel'e istişare ziyareti

12.02.2022 11:31
Kaymakam Kurt'tan İl Müdürü Demirel'e istişare ziyareti

Yenipazar İlçe Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel'i makamında ziyaret etti.

Yenipazar İlçe Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel'i makamında ziyaret etti.

Kaymakam Kurt, İl Müdürü Demirel'den kurum çalışmaları hakkında bilgi alarak ilçede yapılabilecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu. Gerçekleştirilen görüşmenin ardından İl Müdürü Demirel, yapmış oldukları ziyaretten dolayı Yenipazar Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - BİLECİK

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Muhammed Raşit, Hayri Demirel, Yenipazar, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakam Kurt'tan İl Müdürü Demirel'e istişare ziyareti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaymakam Kurt'tan İl Müdürü Demirel'e istişare ziyareti - Son Dakika
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