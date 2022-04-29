Kaymakam Memiş, öğrencilerle birlikte iftar yaptı - Son Dakika
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Kaymakam Memiş, öğrencilerle birlikte iftar yaptı

29.04.2022 10:26
Kaymakam Memiş, öğrencilerle birlikte iftar yaptı

Burhaniye' de Kaymakam İlyas Memiş, Muhyiddin-i Rumi KYK Öğrenci Yurdunda öğrencilerle birlikte iftar yaptı.

Burhaniye' de Kaymakam İlyas Memiş, Muhyiddin-i Rumi KYK Öğrenci Yurdunda öğrencilerle birlikte iftar yaptı. Kaymakam İlyas Memiş'e İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu da eşlik etti. .

Muhyiddin-i Rumi KYK Öğrenci Yurdunda, İl Müdürlüğünün organize ettiği Tasavvuf Müziği dinletisi sonrası öğrencilerle de sohbet eden Kaymakam İlyas Memiş, öğrencilerin hal hatırlarını sordu. Kaymakam, öğrencilere başarı dileğinde bulundu. Muhyiddin-i Rumi KYK Öğrenci Yurdunda gerçekleştirilen iftar programına Kaymakam İlyas Memiş'in yanı sıra İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan katıldı. - BALIKESİR

Kaymakam Memiş, öğrencilerle birlikte iftar yaptı
Kaymakam Memiş, öğrencilerle birlikte iftar yaptı
Kaymakam Memiş, öğrencilerle birlikte iftar yaptı

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İlyas Memiş, Burhaniye, gençlik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakam Memiş, öğrencilerle birlikte iftar yaptı - Son Dakika


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