Kaymakam Memiş, şehit ailesini ağırladı

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş, şehit Levent Mamuk'un ailesini ağırladı. Makamında kabul ettiği konuklarına ikramlarda bulunan Kaymakam, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

2001 yılında Kırıklareli Pınarhisar'da şehit düşen Kıdemli Başçavuş Levent Cem Mamuk'un annesi Rahime Mamuk ve şehidin kardeşleri Kaymakam İlyas Memiş'i makamında ziyaret etti. Kaymakam İlyas Memiş, şehidin annesi Rahime Mamuk ve kardeşlerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - BALIKESİR