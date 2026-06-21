Kaymakam Murat Çökek Mahallesi\'ni Ziyaret Etti

Defne Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Çökek Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.
Oğuz Cem Murat, Çökek Mahallesi'ni ziyaretinde Rasim Pehlivan ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi.
Ziyaret kapsamında vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Kaymakam Murat, mahallede yürütülen çalışmalar ve ihtiyaç duyulan hizmetler hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Ardından yapımı devam eden Çökek Merkez Camii inşaatını da inceleyen Kaymakam Murat, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. - HATAY
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